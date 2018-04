Angola: Plus de cinq mille touristes visitent le Musée régional de Huila

La garantie de la protection effective de l'enfant et la nécessité pour tous les secteurs de s'engager et… Plus »

Le Musée régional d'Ethnographie de Huíla fonctionne depuis 1956 et dispose de huit salles thématiques, divisées par zones qui dépeignent l'histoire et le mode de vie des peuples au sud de l'Angola, comme le pâturage et la chasse, les instruments de musique, les croyances, le pouvoir et la spiritualité, les objets de parure, l'agriculture, la pêche, la vannerie, la poterie, entre autres activités.

Les étudiants, a-t-elle dit, visitent le musée pour des recherches sur le patrimoine archéologique, les croyances, les pouvoirs traditionnels et la spiritualité de la région. Selon la directrice, le musée régional de Huíla a amélioré ses infrastructures et élevé la qualité de ses services.

S'adressant à l'Angop, la responsable, sans avancer de données comparatives, a pointé les Chinois, les Allemands, les Portugais et les Français comme les touristes étrangers qui ont le plus visité le Musée Ethnographique Régional de Huíla.

