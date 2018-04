Ile Maurice: ICTA - Le directeur Ramesh Siddhartha repart en Inde

La controverse autour des exigences de l'hôtel The Residence ne cesse d'enfler. Celui-ci a émis un… Plus »

Les officiers de l'immigration lui avaient accordé un Business Visa de 15 jours pour régler ses soucis administratifs. Il s'avère que le ministère du Travail et le Board of Investment n'avaient pas encore finalisé les détails pour son permis de travail. Ramesh Kumar Siddhartha a repris l'avion le mercredi 21 mars.

La circulaire du DOT avance que le responsable s'est présenté à son bureau le 2 avril pour demander la fin de son congé. D'ailleurs, le document en possession de l'express indique que Ramesh Siddhartha «is relinquishing the charge of ED ICTA Mauritius», soit il a décliné le poste. Selon nos informations, le DOT n'aurait pas fait parvenir la dernière circulaire aux autorités mauriciennes. C'est le 27 février dernier que Ramesh Kumar Siddhartha a obtenu du DOT un congé de deux ans pour qu'il occupe les fonctions de directeur général à l'ICTA.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.