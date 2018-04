Sénégal: AllAfrica Global Media - Le Bureau Afrique de l'Ouest cambriolé

Depuis quatre ans, AllAfrica célèbre la femme africaine en organisant un forum de discussion dont les deux premières éditions ont été tenues à Dakar. Avec l'avènement de AllAfrica Women Agenda, cet événement a connu un succès éclatant en 2017 à Bamako puis en 2018 à Abidjan avec le soutien et l'engagement des Premières Dames, Mesdames Aminata Maiga et Dominique Ouattara.

Le Groupe de presse a pour objectif de promouvoir une image positive de l'Afrique. Il s'intéresse plus aux questions de développement et apporte sa pierre à l'édification d'une Afrique qui bouge. A cet effet, il travaille beaucoup avec des organismes de développement internationaux qui interviennent dans le continent.

AllAfrica Global Media, à travers sa plateforme allafrica.com, est le plus grand distributeur digital d'informations et de nouvelles sur l'Afrique avec un réseau de plus de 150 organes de presse basés en Afrique, en plus de 500 autres sources d'informations à travers le monde, ainsi que des archives contenant prés de six millions (6.000.000) de documents.

