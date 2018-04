Ile Maurice: L'hôtel The Residence - Le ministère du Travail poursuit la direction au criminel

Le ministère du Travail n'a pas tardé à réagir face au refus de l'hôtel The Residence de se plier à la décision du Parquet. Dans un communiqué émis ce vendredi 13 avril, le ministère indique qu'il a «entamé des procédures légales pour poursuivre l'employeur au criminel pour non-respect de l'article 4 de l'Employment Rights Act qui protège un employé contre toute forme de discrimination au travail. L'affaire a aussi été référée au Commissaire de Police et à la Commission Nationale des Droits Humains».

L'hôtel The Residence exige de ses employés qu'ils n'arborent pas de tika et qu'ils portent des sous--vêtements couleur chair. Après que les travailleurs ont protesté contre ces directives, le ministre du Travail et des relations industrielles, Soodesh Callichurn, a convoqué une réunion avec la direction de l'hôtel cinq-étoiles. Au centre des discussions: le refus de la direction d'enlever l'interdiction de porter le tika aux employées affectées aux fourneaux aux heures de travail. Le ministère s'élève également contre le règlement qui oblige les employés de l'hôtel à porter des sous-vêtements couleur chair.

Face au refus de la direction de l'établissement de se plier à ces exigences, le ministère du Travail et des relations industrielles a sollicité l'avis du State Law Office. Celui-ci a conclu que les règlements de l'hôtel sont «anticonstitutionnels et discriminatoires». Voir le communiqué ci-dessous.

Communiqué du ministère du travail, des relations industrielles, de l'emploi et de la formation by L'express Maurice on Scribd