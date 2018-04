Sénégal: Forum des Crans Montana - Dr Anta Sané intégre le cercle des jeunes leaders

Louga — Dr Anta Sané, professeur de Sciences politiques et Relations internationales à l'Université Howard Washington, aux Etats-Unis a dit, vendredi à l'APS, avoir été retenue parmi les personnalités admises au Forum de Crans Montana qui s'est tenue du 15 au 20 mars au Maroc.

"Ce Forum regroupe des jeunes leaders distingués pour leur engagement en faveur du développement", a-t-elle indiqué.

"Vos réussites professionnelles et votre expérience du leadership feront certainement de vous un membre éminent et actif de ce groupe", a dit son endroit le président du Forum dans une lettre adressée à Anta Sané et dont copie est parvenue à l'APS.

"Les membres de ce forum, lit-on dans cette correspondance, forment une communauté unique de jeunes décideurs à même de façonner l'agenda mondial de demain en s'inscrivant dans le cadre de la nouvelle coopération sud-sud".

Une autre sénégalaise, Marème Thiam Babu est également nominée par ce Forum qui a réfléchi sur l'émancipation et l'autonomisation des femmes dans les cadres politique et économique

Le Forum qui avait enregistré la participation du président du parlement de la CEDEAO, Moustapha Cissé Lô, avait abordé plusieurs autres thèmes comme le développement durable et la coopération sud-sud.

M. Lô avait, à cet effet, loué la pertinence de "cette initiative du Maroc de consacrer ces assises à la coopération sud-sud, à l'amélioration de la gouvernance et des conditions de vie des populations et au rôle structurant du Maroc aux niveaux régional et international".