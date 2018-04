Togo: Arrivée des présidents du Liberia et du Bénin

'Cette session sera essentiellement consacrée à la crise bissau-guinéenne (...) Au cours des travaux, le chef de l'État togolais et ses homologues de l'espace Cédéao vont échanger lors d'un huis clos, autour de la situation sociopolitique en Guinée Bissau et faire le bilan de la mise en œuvre des différents accords. Ils aborderont également les questions concernant la situation dans plusieurs pays de la sous-région ouest-africaine', indique le communiqué officiel publié à Lomé.

Les présidents du Liberia et du Bénin, George Weah et Patrice Talon, sont arrivés vendredi à Lomé. Ils doivent participer demain à un sommet extraordinaire de la Cédéao auquel assisteront la plupart des chefs d'Etat de l'organisation.

