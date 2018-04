Afrique: Le film "Africa photo" dédié au photographe Mama Casset

Ces héritiers professionnels aujourd'hui dans plusieurs disciplines artistiques comme familiaux réclament un musée pour exposer le patrimoine qui reste de ce précurseur et évalué par sa fille de plus de trois mille photographies.

"C'est un travail intéressant et important qui au-delà de restituer une mémoire visuelle d'un pays, mais en même temps fait une histoire des mentalités avec l'aspect vestimentaire, esthétique, comment s'habiller, les tenants de la mode, les objets qui faisaient l'esthétique de l'époque, etc.", analyse le professeur Maguèye Kassé, critique de cinéma.

Car sur les photos de Mama Casset qui trônent dans presque toutes les maisons, comme s'en souvient sa fille Fatou Casset dans le film, les plus beaux habits, bijoux et coiffures y paraissent. Sa deuxième femme était sa muse.

Il y a surtout des portraits d'hommes, de femmes et d'enfants anonymes parés de leurs plus beaux habits et bijoux.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.