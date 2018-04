Angola: L'UE débourse plus de 890.000 Euros au profit des enfants vulnérables en Angola

Luanda — L'union Européenne (UE) a déboursé plus de 890.000 Euros comme contribution au renforcement du rôle des Organisations de la société civile dans la bonne gouvernance et au processus de développement, par l?exécution des politiques et des programmes concertés de protection des enfants vulnérables et de promotion des familles.

C'est ce qu'a fait avoir vendredi à la presse, à Luanda, la chargée de coopération et de gestion des projets de l'UE en Angola, Raquel Barquinha, en marge d'une conférence sur le projet de promotion et de protection des enfants vulnérables en Angola, organisée par le "Volontaire International pour le Développement" (VIS).

Selon la responsable, le projet permettra aux organisations de la société civile d'avoir plus de capacité d'atteindre, d'autonomiser, de représenter et de défendre des groupes les plus vulnérables et marginalisés de la société.

Pour sa part, le représentant du VIS en Angola, Riccardo Mulas, a dit que le projet comptait mener diverses actions de formation destinées aux Organisations de la société civile et aux institutions publiques pour les droits des enfants et leur protection.