Afrique: L'Angola et l'Egypte envisagent une coopération dans le secteur de l'énergie

Luanda — Les autorités angolaises et égyptiennes prévoient de renforcer, au cours des prochains mois, la coopération bilatérale entre les deux pays dans le secteur de l'énergie et le transfert de technologies, a appris vendredi l'Angop.

Le renforcement de cette coopération sera activé par la signature d'un Mémorandum d'entente portant sur l'échange d'expériences et le soutien dans les domaines de la production, du transport et de la distribution de l'électricité et des énergies renouvelables.

Le fait a été révélé ce vendredi au Caire par le directeur de la coopération internationale du Ministère de l'Energie et de l'Eau, Kiala Pierre, qui a dirigé la délégation angolaise qui a effectué une visite de travail en Egypte.

Le but de la visite était d'identifier les capacités locales de fabrication d'équipements électriques et de formation du personnel dans le secteur de l'énergie, ainsi que la préparation d'un voyage, dans les mois à venir, du ministre angolais de l'Energie et de l'Eau, visant le renforcement de la coopération dans ce secteur.

A l'occasion, Kiala Pierre a déclaré que les délégations des deux ministères avaient défendu la nécessité d'encourager le secteur privé des deux pays à investir dans la fabrication locale d'équipements et d'appareils électriques à haute efficacité tels que les compteurs prépayés, des études de faisabilité pour les projets électriques, la réhabilitation de centrales hydroélectriques et thermiques, entre autres.

L'assistance technique pour la mise en place de centrales solaires photovoltaïques, utilisant des systèmes hybrides (solaire-diesel) pour augmenter l'accès à l'électricité dans les zones reculées, la réduction des pertes dans le réseau, le renforcement l'agence de régulation de l'électricité, la planification, la conception et la mise en œuvre de projets dans les domaines de la production conventionnelle et renouvelable font également partie de l'éventail des actions identifiées par les deux pays comme des domaines de coopération future.

La délégation angolaise a visité le Centre de développement de leadership de la compagnie égyptienne d'électricité, le Centre de formation de l'entreprise de distribution du sud du Caire, la Station solaire du Caire et la Compagnie d'électricité privée Elsewedy.

Le côté égyptien était dirigé par le secrétaire adjoint du ministère de l'Electricité et des Energies Renouvelables, Mohamed Mousa Omran.

Les liens d'amitié entre les peuples angolais et égyptiens remontent depuis la lutte de libération pour l'indépendance de l'Angola du colonialisme portugais, qui a commencé dans les années 1970.