Angola: A propos de l'insertion d'enfants des rues dans le système d'enseignement

Luanda — La garantie de la protection effective de l'enfant et la nécessité pour tous les secteurs de s'engager et de trouver des mécanismes pour insérer un plus grand nombre d'enfants des rues dans le système d'enseignement, de formation professionnelle et l'enregistrement des naissances, ont été défendus vendredi, à Luanda, par la secrétaire d'État à la famille et promotion de la femme, Ruth Madalena Mixinge.

Parlant à la presse après l'atelier de présentation du Projet «Allons ensemble - actions intégrées de participation et d'inclusion des OSC et les titulaires de droits dans les politiques de promotion et protection des enfants en Angola », promu par le Volontariat international pour le développement (VIS Angola ), a souligné que le projet contribuera à la municipalisation des services sociaux, étant une action qui complète les efforts de l'État.

Selon elle, il est nécessaire de trouver une réponse dans les municipalités et communes, devant à cet effet engager la société civile et les institutions religieuses de ces communautés, « parce que nous voulons que tous contribuent pour que l'enfant ne voie pas la rue comme le dernier milieu pour survivre, mais de créer des mécanismes avec les centres d'accueil qui existent pour accueillir ces enfants ».

À son tour, la secrétaire d'Etat aux droits de l'homme et à la citoyenneté, Ana Celeste Cardoso, a déclaré que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme travaille avec différents partenaires sociaux en faveur des mineurs qui sont en dehors du milieu familial, en particulier dans l'enregistrement et la promotion des droits de l'homme.

Concernant le projet, elle l'a jugé intéressant car il permettra de cartographier les enfants dans différents quartiers pour voir le nombre et le niveau des enfants dans la rue et de rue, ainsi que les mécanismes d'insertion.

L'événement a servi d'un espace pour la présentation des activités prévues dans le projet et de réflexion sur les soins et la protection aux enfants vivant dans la rue à Luanda, intégrant des institutions qui accueillent et travaillent sur l'insertion de ces enfants.