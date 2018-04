Afrique Centrale: Le Cameroun vainqueur du Tournoi U17 de l'UNIFFAC

Les joueurs congolais vont dès lors multiplier des contre-attaques, sans résultat. Rien ou presque ne réussira au capitaine Chance Kasereka Bawili et à ses camarades. Pourtant dans cette compétition, les jeunes Léopards avaient jusqu'alors réalisé un sans-faute. Victoires contre l'autre Congo (3-2), puis contre la Centrafrique (1-0), enfin contre le Tchad (1-0). La RD Congo était loin de s'imaginer perdre cette dynamique de victoire face à un Cameroun au parcours plus laborieux. Les Lionceaux avaient été neutralisés en ouverture du tournoi par le Tchad (1-1), avant de battre Sao Tomé et Principe sur le (2-1). En demi-finale, le capitaine Ndzié Mazama Fabrice et sa bande avaient sorti le Congo, tenant du titre, encore une fois sur le score le plus étriqué (1-0).

Le Cameroun U-17 a été consacré le 12 avril 2018 à Yaoundé meilleure équipe d'Afrique Centrale. A l'issue d'une rencontre riche en occasions de buts pour l'essentiel non concrétisées, les cadets camerounais l'ont emporté par la plus petite des marges (1-0) devant la République Démocratique du Congo.

