Tchad: Déby demande le soutien des parlementaires au projet de Constitution

C'est pourquoi le chef de l'Etat demande un soutien des élus pour fonder le Tchad nouveau. Tout en indiquant que le passage par voie référendaire est autorisé par la Constitution, Idriss Déby Itno rappelle aux députés qu'un rejet du projet posera des désagréments. « Ce soutien de la représentation nationale est d'autant plus précieuse que sans votre aval, mesdames et messieurs les élus, l'espoir né de la tenue du Forum se brisera indubitablement », prévient le chef de l'Etat.

Après avoir rencontré la majorité, l'opposition et la société civile, le chef de l'Etat a décidé de s'adresser au Parlement qui a reçu le projet de Constitution, il y a trois jours, adopté mardi 10 avril par le gouvernement. Idriss Déby dit ceci aux députés, par voix interposée : « Ce projet de Constitution consacre entre autre le maintien de l'Etat unitaire fortement décentralisé, l'instauration d'un régime présidentiel intégral, la limitation du mandat du président de la République, des députés et des élus locaux, la suppression et le réaménagement de certaines institutions, la constitutionnalisation du statut de l'opposition démocratique, l'institution d'un Haut-Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, la mise en place d'une justice militaire. »

