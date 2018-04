Le Bureau Afrique de l'Ouest du Groupe de presse AllAfrica Global Media, situé à l'immeuble Sokhna Astou Lo (Sacré Cœur 2), a été cambriolé dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 avril dernier informe un communiqué parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien. «Le personnel a été surpris de découvrir l'environnement dans lequel se trouvaient les locaux à leur arrivée.

Les visiteurs ont mis le bureau sens dessus dessous. Ils ont emporté tous les ordinateurs portables trouvés sur place, en plus de certains documents de l'entreprise. Les voleurs ont vidé les tiroirs de leur contenu en jetant certains documents par terre», renseigne la même source.

Pour constater les faits et évaluer les dégâts, la directrice du Bureau a commis un huissier de justice et une plainte est déposée au niveau de la Brigade de recherche. «Avec ce vol survenu dans son bureau de Dakar, on peut se demander qui en veut réellement à AllAfrica ?», s'interroge les membres du Bureau Afrique de l'Ouest du Groupe de presse AllAfrica Global Media devenue la «première plateforme d'informations de référence sur l'Afrique». «AllAfrica Global Media, à travers sa plateforme allafrica.com, est le plus grand distributeur digital d'informations et de nouvelles sur l'Afrique avec un réseau de plus de 150 organes de presse basés en Afrique, en plus de 500 autres sources d'informations à travers le monde, ainsi que des archives contenant prés de six millions (6.000.000) de documents», indique le communiqué. Le Groupe de presse a pour objectif de promouvoir une image positive de l'Afrique. Il s'intéresse plus aux questions de développement et apporte sa pierre à l'édification d'une Afrique qui bouge.

A cet effet, il travaille beaucoup avec des organismes de développement internationaux qui interviennent dans le continent.