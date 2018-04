Afrique du Sud: Dernier hommage à Winnie Madikizela-Mandela

La photo du couple, main dans la main, le jour de la libération de Nelson Mandela en 1990, symbolise la victoire sur le régime raciste blanc, qui tombera officiellement quatre ans plus tard. Le couple ne survivra pas car ils se séparent en 1992, deux ans avant l'accession à la présidence de Nelson Mandela, prix Nobel de la paix, auréolé de toute la gloire. Parallèlement, l'image de Winnie se trouve écornée par des condamnations pour fraude, enlèvement et violences sur de jeunes militants.

Pendant les heures les plus sombres du régime raciste blanc et les vingt années de détention de son ex-époux, Nelson Mandela, Winnie, la militante politique et féministe, a entretenu la flamme de la résistance contre l'apartheid, malgré les tortures, les humiliations et les séjours en prison.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.