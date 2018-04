Afin de poursuivre le combat, le mouvement organise ce samedi, des débats et des marches dans les métropoles de Yola, Lagos et Abuja.

Les familles déplorent l'absence totale d'information sur l'avancée du dossier. Quatre ans après l'enlèvement de masse, les jeunes filles ne font plus la Une des journaux, ne suscitent plus de débats passionnés. L'enlèvement de 111 jeunes filles de Dapchi, mi-mars, puis leur libération un mois après, a pourtant prouvé que les écoliers demeuraient une cible majeure des islamistes.

Pas de quoi convaincre Sesugh Akume, le porte-parole de l'organisation Bring Back Our Girls : « Le gouvernement n'a pas fait assez, c'est décevant, d'autant que les parents sont maintenus dans le flou. C'est le plus affligeant ! Nous n'attendons pas du gouvernement qu'il dise tout au public, mais il doit tenir les parents informés ainsi que leurs communautés, qu'ils sachent que le gouvernement travaille dessus, qu'ils sachent ce qu'il fait. »

Plus tard, 57 ont réussi à s'échapper, 107 ont été retrouvées, secourues ou échangées avec leurs ravisseurs. Mais 112 sont encore captives. Et leur sort reste un mystère.

