Ouganda: Le pays va accueillir 500 migrants érythréens et soudanais venus d'Israël

Au début du mois, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu avait assuré qu'un accord avec l'ONU allait permettre de transférer 16 000 migrants concernés vers des pays occidentaux et que les autres seraient intégrés en Israël. Mais quelques heures plus tard, il avait fait volte-face et l'accord avait été annulé.

En Israël, on ne fait pas de commentaire à ce stade sur cet accord qui arrive à point nommé pour les autorités israéliennes et qui leur permettra d'éviter la libération de plusieurs milliers de migrants retenus dans le camp de détention de Saharonim, dans le sud d'Israël. La Cour suprême israélienne avait donné jusqu'à dimanche au gouvernement pour trouver une solution à leur cas.

