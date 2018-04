Afrique de l'Est: Rien ne va plus entre la Somalie et les Emirats arabes unis

«Ivan Collendavelloo est une catastrophe. Au plus vite il partira, au mieux ce sera pour le pays.» Quant… Plus »

Abou Dhabi est accusé d'accroitre son influence en semant la zizanie entre les gouvernements autonomes et le gouvernement central en Somalie. Mogadiscio ne supporte pas que les Emirats traitent directement avec les Etats indépendants autoproclamés. Abou Dhabi investi dans le port et la base militaire de Berbera en signant directement avec le Somaliland, elle traite directement aussi avec le Pountland pour l'utilisation de port de Bossasso...

L'accord porte sur de gros investissements dans le port de la ville de Berbera et la construction d'une base militaire. L'accord est tripartite et a été signé pour une durée de trente ans. Un quota de 51% des investissements est attribué à Abou Dhabi, 19% à l'Ethiopie qui est partenaire sur ce projet. Le reste revient au Somaliland. La Somalie a rejeté cet accord qu'elle considère « inexistant, nul et non avenu ». La crise s'est intensifiée ces derniers jours,

Les relations entre la Somalie et les Emirats arabes unis sont glaciales depuis la signature d'un accord, l'année dernière, entre le Dubaï Port World, une compagnie des Emirats arabes unis, et le Somaliland, province autonome autoproclamée, dont l'indépendance n'est pas reconnue par la communauté internationale.

