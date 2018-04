Tchad: Les Tchadiens peuvent à nouveau voyager aux Etats-Unis

Cette décision n'a pas pénalisé que les privilégiés, mais aussi des paisibles citoyens. "Je devais aller aux États Unis depuis novembre 2017 mais malheureusement, à cause de cette décision, je n'ai pas pu m'y rendre pour mes études", raconte Sergio Noubasra. "La décision vient d'être levée, mais là j'ai déjà perdu une année, vous voyez ? Cela doit servir de leçon à ce régime afin qu'il se comporte de manière exemplaire à l'avenir en matière de coopération internationale", espère-t-il.

Après la décision américaine, le ministre des Affaires étrangères tchadien, Mahamat Zen Cherif, se réjouit : "Nous préférons regarder maintenant vers l'avenir ensemble avec nos partenaires américains pour renforcer davantage notre coopération et notre partenariat stratégique", assure-t-il. "Aux Tchadiens désirant se rendre aux États-Unis, nous demandons d'être exemplaires, de respecter les lois du pays d'accueil et de remplir toutes les conditions requises pour obtenir le visa pour les États-Unis."

