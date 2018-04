Congo-Kinshasa: 528 millions de dollars d'aide humanitaire pour la RDC

L'objet du courroux de Kinshasa tient en grande partie au fait que le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a déclaré en octobre 2017 le plus haut niveau d'urgence, L3, au Kasaï, au Tanganyika et au Sud-Kivu, trois régions de la RDC. Une classification qui était jusqu'alors réservée au Yémen ou à la Syrie.

"La réticence de notre gouvernement fait encore réfléchir, on se demande pourquoi. Parce que le besoin est vraiment patent sur le terrain. Les aides sont lacunaires et le gouvernement n'est pas à même de répondre, ce serait-ce qu'à 1% de ces besoins humanitaires", affirme l'avocate.

"Ils ont présenté la situation sécuritaire du Congo comme similaire à celle de la Syrie. Ils ont gonflé les chiffres des déplacés qui n'atteignent pas un million, ils l'ont placé à quatre, six millions. Je ne sais pour quelle raison", déplore le porte-parole de la majorité présidentielle. Kinshasa estime le nombre de déplacés à un peu plus de 230.000.

Selon l'Onu et l'Union européenne, la République démocratique du Congo vit une crise majeure. Les organisateurs de la conférence de Genève espéraient entre 1,7 et 2,2 milliards pour assister 13 millions de Congolais.

