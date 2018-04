Congo-Kinshasa: L'opposition en RDC réclame le nettoyage du fichier électoral

En RDC, la chef de la Monusco est en ce moment en déplacement dans l'est du pays. L'occasion pour Leïla… Plus »

Face aux dérives dans les opérations d'enrôlement, de nettoyage et de consolidation du fichier électoral, l'opposition congolaise demande l'audit du fichier électoral et du serveur central.

Quand on veut frauder, on peut

Omar Kavota, coordonnateur et directeur du Centre d'étude pour la promotion de la paix, de la démocratie et les droits de l'Homme, estime pour sa part qu'"il n'y a ni silence ni passivité de l'opposition congolaise". En revanche, il estime que les uns et les autres "que ce soit l'opposition, la majorité ou la société civile" veulent "qu'il n'y ait plus de prétexte pour ne pas organiser les élections à la date annoncée par la Commission électorale nationale indépendante."

Rubens Mikindo se réclame d'une lutte âpre mais non-violente: "Il ne faut pas nous demander d'aller prendre des armes pour nous faire entendre, nous sommes une opposition pacifique. Nous allons mener les actions pacifiquement et je crois que nous aurons gain de cause parce qu'aujourd'hui, c'est toute l'opposition qui rejette cette machine à voter."

