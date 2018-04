Ile Maurice: Casinos - Deux semaines de suspension pour proposition indécente

«Ivan Collendavelloo est une catastrophe. Au plus vite il partira, au mieux ce sera pour le pays.» Quant… Plus »

Pour rappel, la SIC occupe et loue quelques bureaux au sein de ce bâtiment. Et ce sont ces agents de sécurité des casinos qui assurent la surveillance de l'emplacement.

Selon l'un des responsables de la sécurité, son collègue ne peut avoir fait des avances à la Française. «Il a une fille qui doit être plus âgée que cette dernière. En tout cas, je ne mets pas sa parole en doute quand il nous a confié qu'il a déjà dit à la dame qu'elle était jolie.» Ce dernier avance qu'une enquête interne a été initiée et que l'employé en question a été suspendu pour deux semaines. «Il a repris le travail.»

«Vous êtes très belle... » Ces propos ont valu une suspension de deux semaines à un agent de sécurité des Casinos de Maurice, il y a environ un mois de cela. Ce dernier, qui travaille dans le bâtiment Blue Tower, à Ebène, avait pris comme habitude de s'entretenir avec une Française. Elle venait souvent chercher une place de parking et il la lui offrait. Toutefois, la jeune femme a allégué que le gardien lui a manqué de respect dans ses propos. Et elle a porté plainte à la police de Rose-Hill contre l'employé pour proposition indécente.

