Madagascar: RFC - Luck Razanajaona et Lova Nantenaina à « A chacun son cinéma »

Méconnus ? Ils ne le sont plus tellement sur la scène internationale. Luck Razanajaona et Lova Nantenaina font partie de cette jeune génération de réalisateurs qui ne cessent de porter haut le flambeau malgache. Ce lundi, les fidèles des RFC pourront les découvrir dans « A chacun son cinéma ».

C'est parti pour une semaine intense faite de découvertes, de projections, de partage, d'échanges et de rencontres ! Le coup d'envoi des RFC a effectivement été donné hier à l'IFM avec la projection des films d'animation. Le programme, pour le reste de l'aventure, s'avère tout aussi alléchante à l'instar de « A chacun son cinéma » qui se tiendra à l'IFM le lundi 16 avril à 14 heures. « A chacun son cinéma fait la part belle aux expériences et expérimentations cinématographiques. C'est aussi l'occasion d'élargir la conception de ce que peut être un geste cinématographique». L'évènement mettra en avant six courts films de réalisateurs africains dont deux de Madagascar : Lova Nantenaina et Luck Razanajaona.

« Lakana » de Lova Nantenaina raconte l'histoire de Kenji et de son frère. Ils vivent avec leur mère dans la forêt de la Côte Est de Madagascar. Ils rencontrent Romy et décident de construire ensemble une pirogue à balanciers en raphia. Ce documentaire de 13 minutes a été en lice à la 24e édition du Festival afro-américain FEMI en Guadeloupe. « Memories » met par contre en scène un jeune metteur en scène qui travaille sur sa prochaine pièce. Au fur et à mesure qu'il avance, ses frustrations remontent à la surface et des choses étranges se produisent. Un scénario qui reflète un peu la propre histoire du réalisateur. Cette fiction de 14'55 de Luck Razanajaona est également à découvrir lors du « A chacun son cinéma », à l'IFM ce lundi !