Sénégal: Mecenat humanitaire à Kaolack - 3000 sacs de pomme de terre offerts aux «daaras» et prisons

Le choix des bénéficiaires décidé par la personne morale de l'Ong Al Fityanou Humanitaire, de concert avec la direction de la clinique Assia de Dakar, a fait la part belle aux lieux de détention de la capitale régionale et aux pensionnaires des nombreuses écoles coraniques ouvertes dans ce quartier périphérique de la commune de Kaolack. « Médina Baye est une cité où les populations qui s'y sont installées ont en partage l'amour de Dieu et leur vénération de Cheikh Al Islam Elhadj Ibrahima Niasse. C'est donc tout à fait indiqué qu'on y perpétue des valeurs de solidarité et de partage qu'il nous a enseignées », a souligné le Dr Mamadou Oumar Dia, président du conseil d'administration de ladite clinique.

La cérémonie de remise du don, organisée dans la cour de l'institut islamique africain-américain, a été l'occasion pour le généreux donateur et ses partenaires dans cette action sociale, les responsables de la société Senegindia, de s'exprimer sur la portée de leur démarche. « C'est une initiative à saluer. Le fait de choisir Médina Baye pour la remise de ce don est symbolique car Cheikh Al Islam Baye, qui est notre guide, a de tout le temps prôné le partage. Donc, pour nous, toutes les ressources sont disponibles sur terre, mais c'est la répartition équitable qui fait défaut », a souligné Cheikh Mouhamadoul Mahi Cissé réputé dans cette cité religieuse pour son érudition et la diversité de ses disciples venant de toutes les parties du monde, mais principalement des Usa.

L'Ong Al Fityanou Humanitaire dirigée par le guide religieux Mahi Cissé, frère cadet de l'imam ratib de la grande mosquée de Médina Baye, vient de s'illustrer par une importante aide à des populations démunies de la commune de Kaolack. Le don composé de 3.000 sacs de 25 kg de pommes de terre a été distribué au camp pénal de Koutal, à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Kaolack, à des écoles coraniques et à des populations dans le besoin dans le voisinage de la cité religieuse fondée par Cheikh al islam El Hadj Ibrahima Niasse « Baye ».

