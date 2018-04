Madagascar: Destitution de Mokhtar A. à Mahajanga - Seconde défaite du régime HVM face au maire élu MAPAR

Ce dernier a gagné la confiance de 10 conseillers municipaux sur 19 lors de la réunion à huis clos qui a eu lieu hier. Une seconde défaite du régime HVM accueillie avec satisfaction par la population de Mahajanga qui a spontanément manifesté hier devant l'Hôtel de Ville pour exprimer son soutien au maire MAPAR. Brandissant à bras le corps des banderoles du genre de celles qu'on a vues dernièrement à l'Assemblée nationale et qui enjoignaient d'arrêter la corruption. « Respectez le choix du peuple. Halte à la dictature », pouvait-on lire en plus hier à la Mairie où le président du Conseil municipal a fait évacuer les lieux par les forces de l'ordre.

Conseil d'Etat. Seulement, le premier magistrat de la Cité des Fleurs s'est abstenu de déposer une nouvelle requête, sachant que le Préfet allait encore faire preuve de manœuvre dilatoire en prenant pour la troisième fois le même acte en cas de seconde suspension et/ou annulation par le juge administratif. Le Préfet s'était d'ailleurs gardé d'attaquer la décision du Tribunal Administratif devant le Conseil d'Etat, ayant sans doute en mémoire, l'annulation du décret du président de la République portant abrogation de la nomination du Procureur Général près la Cour Suprême, Ranary Rakotonavalona Robertson. Une « jurisprudence » qui dissuadera sans doute le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation de prendre un arrêté de suspension du maire de Mahajanga sous peine d'être désavoué à son tour par le Conseil d'Etat. Qui plus est, le fauteuil de Mahafaly Olivier à l'Immeuble Patte d'Eléphant à Anosy est aujourd'hui chancelant.

Après avoir perdu le match aller sur décision du juge... administratif, le pouvoir n'a pas non plus gagné le match retour qui a eu lieu sur le terrain... municipal.

