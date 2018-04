Madagascar: Lois électorales - Le Groupe des Experts Nationaux interpelle la HCC !

Points focaux. Mais ce n'est pas tout. Ces lois électorales bafouent gravement les libertés et droits fondamentaux des citoyens, garantis par la Constitution. « L'article 156 de la loi sur le régime général des élections prévoit qu'il faut mettre une croix (X) dans la case correspondante, autrement la voix sera nulle. Pour nous, il s'agit, tout simplement, d'une amputation indirecte au droit de vote dans la mesure où nombreux sont les Malgaches qui ne sont pas encore en possession de ces lois, et même si c'est le cas, ils ne seront pas à même de les lire.

Le Groupe des Experts Nationaux et quelques figures politiques et membres de la société civile exigent à ce que la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) déclare non-conformes à la Constitution les nouvelles lois électorales.

