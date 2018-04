Madagascar: Une opposition qui s'organise

Les députés qui ont refusé de voter les lois électorales à l'Assemblée s'organisent et n'entendent pas baisser les bras. Ils l'ont dit lors de leur réunion à l'hôtel Panorama, hier.

Ils n'ont pas encore dévoilé leur stratégie, mais leur volonté est inébranlable. C'est le jeu démocratique qu'ils défendent et ils vont mettre un point d'honneur à le faire dans le respect des institutions. La machine du régime est en marche et elle semble fonctionner à merveille, mais l'opposition se mobilise et veut croire à un sursaut de la classe politique pour s'y opposer.

Une opposition qui s'organise

Le régime se félicite d'avoir réussi à faire voter les lois électorales qu'il a présentées à l'Assemblée. Ses partisans parlent d'une victoire de la démocratie car il a pu compter sur une majorité de députés pour ce faire. Néanmoins, les observateurs n'ont pas été convaincus par cette victoire à l'arraché obtenue dans des conditions obscures. Point n'est besoin de revenir sur les manœuvres qui ont eu lieu, mais le doute persiste sur la sincérité de ce vote.

En fait, à l'Assemblée, il existe bien les partisans convaincus du régime et les vrais opposants. Au milieu, il y a les indépendants qui font et défont les majorités. Cette catégorie de députés n'a pas de véritables convictions et c'est une partie d'entre eux qui ont fait pencher la balance. Elle l'a fait difficilement, mais elle a permis au pouvoir de remporter sa victoire. Pour le régime, c'est un véritable triomphe car ses lois ont été votées dans les deux Chambres.

Ses stratèges peuvent, pensent, passer à une autre étape et s'occuper de la campagne électorale elle-même. L'opposition, comme nous le disions plus haut, ne l'entend pas de cette oreille. Elle s'organise et à voir la détermination des nombreux députés venus hier à l'hôtel Panorama, on peut penser que le régime ne doit pas crier victoire. On ne sait quelle démarche ils vont adopter, mais c'est la démocratie qui va être gagnante.