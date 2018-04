Ile Maurice: Nouvel an tamoul - Bienvenue à la 5 120e année

5 120. C'est le nombre d'années au calendrier tamoul à compter d'aujourd'hui. Celui-ci se nomme Attee (Vilambi) Aandu. Le Nouvel an tamoul, aussi appelé «Varusha Pirappu » ou «Puthandu» est célébré ce jour par les tamouls dans le monde entier. Selon le calendrier tamoul, c'est le premier jour du mois «Chithirai». Selon le calendrier grégorien, cette date tombe le 13 ou 14 avril.

Grandes réjouissances et fêtes marquent ce Nouvel an. Les célébrants mettent les petits plats dans les grands. Prières, chants, danses, suivant des traditions et rituels, animent cette journée. Tôt le matin, les femmes ornent l'entrée de leur maison avec des motifs colorés, le Kolam. Le centre du Kolam est décoré avec une lampe appelée «Kuthuvillakku » dont la croyance veut qu'elle dissipe l'obscurité.

Six saveurs

Mais, avant, c'est par des prières à la maison et au temple que les familles entament leur journée. Habits neufs, grâce rendue au dieu Muruga avec des offrandes, lecture du livre d'astrologie (le Pandjangam) dans tous les kovils de l'île... ponctuent cette journée. Les dévots dégustent l'arusuvey, mets traditionnel composé de six saveurs différentes symbolisant les hauts et bas de la vie. Après le déjeuner en famille, de nombreux Mauriciens se rendront aux célébrations culturelles à travers le pays.

La Mauritius Tamil Temples Federation, en collaboration avec d'autres organisations telles que le Mauritius Tamil Culture Centre Trust, la Tamil Speaking Union, la Tamil League, l'Union Tamoule de Maurice et le Tiruvalluvar Circle organisent une fête culturelle qui aura lieu à Flacq Shopping Mall.

Cela fait dix ans déjà qu'Onex Entertainment organise un rallye dans le cadre de cette fête. Des dépôts de gerbes sont prévus au monument des tamouls, dans la cour du Plaza, devant la statue de Renganaden Seeneevassen à la place d'Armes, et celle d'Anjalay Coopen à l'Aapravasi Ghat, à Port-Louis.