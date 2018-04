Le secrétaire d'Etat espagnol aux Affaires étrangères, Ildefonse Castro qui a commencé par transmettre ses sincères condoléances, suite à la mort d'un ressortissant sénégalais, il y a quelques temps, en Espagne, a indiqué qu'il y a eu un dialogue, une coopération et un esprit de transparence pour gérer cette histoire.

«Je crois qu'il y a toujours une très bonne relation et que quand une situation triste apparait, il faut bien la gérer. La communauté sénégalaise est très bien intégrée en Espagne. Nous savons que les Sénégalais sont et seront les bienvenus en Espagne. Et surtout c'est important de le dire, en Espagne, du point de vue politique, il n'y pas de xénophobie. C'est un pays ouvert », a-t-il explicité.

En ce qui concerne les relations bilatérales entre le Sénégal et l'Espagne, le secrétaire d'Etat espagnol aux Affaires étrangères, Ildefonse Castro a précisé qu'elles sont excellentes. «Pour nous, le Sénégal est un partenaire stratégique, clé dans la région, en Afrique. C'est un pays stable, démocratique, on partage des valeurs de droits de l'homme, de démocratie, de stabilité économique et nous pourront facilement travailler ensemble », a-t-il appuyé.