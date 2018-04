Sénégal: Magal Kazu Rajab - L'événement célébré aujourd'hui

Serigne Fallou Mbacké dont la naissance est célébrée aujourd'hui aura imprimé une marque indélébile dans la trajectoire de la communauté mouride.

Prières, lecture du saint Coran et zikr ont rythmé la vie de tous les fils de Khadim Rassoul, fondateur du mouridisme. Chacun ayant quelque chose de particulier qui le lie aux talibés. Serigne Fallou, deuxième khalife de son père, a une trajectoire particulière dans cette famille prestigieuse. Et hier, il fallait venir à Touba pour le savoir. Les talibés sont venus de tous les coins du Sénégal et de la diaspora pour participer à la célébration de sa naissance.

En charrettes, en motos «Jakarta», en voitures, ils sont nombreux à faire le déplacement. Sans surprise. Les bienfaits de Serigne Fallou qui a totalisé 23 ans de khalifat transcendent les confréries et les confessions. On trouve ses homonymes dans toutes les familles religieuses du Sénégal. «Il était un grand savant, un unificateur qui se distinguait par sa générosité», confie Serigne Makhtar Mbacké. L'homme dit avoir eu le privilège de connaître le guide religieux. «J'avais 11 ans quand Serigne Fallou a été rappelé à Dieu», dit-il.

Notre interlocuteur ajoute : «Je me souviens de ce personnage emblématique comme si c'était hier. Le chef religieux aimait s'asseoir devant la grande mosquée pour regarder les architectes en activité. On le voyait même donner des consignes, orienter. Il tenait beaucoup à cet édifice religieux».

C'est que Serigne Fallou, grand savant, fut avant tout un guide d'une grande ouverture d'esprit. Un homme généreux qui trouvait toujours le mot pour dérider, redonner sourire et espoir. Orphelins, nécessiteux et personnes désœuvrées trouvaient en lui un protecteur. «Une fois, il avait dit qu'il est le Sénégal, qui est symbolisé par deux emblèmes, le baobab plein de bienfaits par ses écorces, ses fruits, son ombre et le lion», témoigne Serigne Ahmadou Rafai, fils de Serigne Fallou.

Action de grâce

Revenant sur l'importance de cette célébration plus connue sous l'appellation de «Kazu rajab», son frère Serigne Ahmadou Badawi parle d'une action de grâce, d'une reconnaissance envers Dieu. «Serigne Fallou a démontré à travers sa personne le lien sacré entre les cinq prières et sa venue au monde. C'était un homme exceptionnel à tout point de vue», a fait savoir Serigne Ahmadou Badawi.

Causeries sur les recommandations du Tout-Puissant, des récitals du Coran, zikr et chants religieux (khassaides) vont rythmer cette célébration. En réalité, le jour de naissance de Serigne Fallou a vu l'accomplissement de deux événements majeurs dans l'histoire de la religion musulmane. Ce sont des miracles auxquels il a plu à Dieu de recourir pour descendre sa miséricorde sur l'humanité. Il y a eu d'abord «Al Isrâ» (Le voyage nocturne) par lequel Seydina Mouhamed (Psl) a été transporté à Jérusalem.

Ensuite «Al Micraj» (L'Ascension) ou la traversée des sept cieux pour arriver à la proximité du Trône du Maître des Mondes afin de recevoir des recommandations divines concernant les dogmes et bases de sa religion. Tous ces événements ont eu lieu cette nuit-là. «C'est Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké qui a fini et inauguré la grande mosquée de Touba, puis en a assuré l'imamat tout au long de sa présence à Touba», souligne Serigne Ahmadou Badawi, «heureux» de constater que l'événement prend de plus en lus une dimension mondiale.

La dimension scientifique de Cheikh Ahmadou Bamba, thème central de l'événement

Le thème central retenu cette année est «La dimension scientifique dans l'œuvre de Khadim Rassoul». Thème de prédilection de Serigne Fallou qui a consacré toute sa vie à rappeler les enseignants de son illustre père et à enseigner le coran et la souna. Serigne Fallou avait implanté plusieurs «daaras» (écoles coraniques) et assurait lui-même l'instruction de ses disciples permettant à certains d'aller à l'étranger à la quête du savoir.

Aujourd'hui, nombreux sont ses talibés qui perpétuent son œuvre en répandant l'islam sur toute l'étendue du territoire. Cette année, Serigne Ibrahima Bousso et Serigne Mbaye Sall, contemporains de Serigne Fallou et Cheikh Ibrahima Fall qui entretenaient d'excellentes relations avec le défunt Khalife sont les parrains des conférences qui sont organisées dans le cadre de cette célébration. Conférences qui sont délocalisées dans les villages de Ndindy, Khaïra et Madina Mbooba.