Madagascar: BNI Madagascar - Des produits et services adaptés au secteur minier

Le stand de la BNI au Salon International des Mines.

BNI Madagascar est également présente au Salon International des Mines, du Pétrole et de l'Equipement. Une occasion pour la banque de démontrer son soutien au secteur minier et pétrolier dont le rôle est très important pour le développement du pays.

« Compte tenu des enjeux actuels du secteur des mines et du pétrole pour le pays, la première banque malgache se positionne en amont pour accompagner les investisseurs », indique-t-on chez BNI Madagascar qui souhaite établir des relations à long terme et encourager la création de partenariats qui permettront de donner plus rapidement corps aux projets des opérateurs du secteur minier.

Raison pour laquelle, d'ailleurs, BNI Madagascar offre durant ce Salon des services et des produits adaptés aux secteurs minier et pétrolier.

En effet, pendant ce grand rendez-vous économique, de par son savoir-faire et de son expérience, BNI Madagascar compte dispenser des conseils aux actuelles ou futures sociétés, investisseurs œuvrant dans le domaine des mines, du pétrole et de l'équipement. « C'est une occasion pour BNI Madagascar de présenter ses produits et services les plus adaptés aux besoins, qu'ils soient domestiques ou internationaux, grâce à son équipe commerciale expérimentée ».

BNI Madagascar, la banque universelle pour les particuliers, les professionnels et les entreprises, entend confirmer sa présence aux côtés des opérateurs des secteurs stratégiques qui sont des leviers essentiels au développement de la Grande Ile.