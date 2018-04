Ile Maurice: Au Parlement mardi - Trois projets de loi et 55 questions

«Ivan Collendavelloo est une catastrophe. Au plus vite il partira, au mieux ce sera pour le pays.» Quant… Plus »

Le backbencher du gouvernement, Bashir Jahangeer, revient, lui, avec deux questions cette semaine. L'une d'elles est adressée au ministre de l'Énergie et des services publics, Ivan Collendavelloo, et concerne la construction d'une station de traitement d'eau à Rivière-du-Poste.

Parmi les interpellations prévues, celle de Thierry Henry sur la Corporate Social Responsibility d'Airports of Mauritius Ltd (AML) retiendra l'attention. Pendant longtemps, l'opposition a accusé AML de soutenir les activités récréatives organisées par Bobby Hurreeram et Mahen Jhugroo, deux députés de la circonscription de Mahébourg-Plaine-Magnien. Une question de Danielle Selvon sur les fonds payés aux médias pour la publicité figure en pole position de la liste de questions.

Les débats sur le Judicial and Legal Provisions Bill reprendront à la séance de mardi prochain, 17 avril. Le projet de loi sera ensuite voté. Par la suite, les députés commenceront à débattre du Reform Institutions (Amendment) Bill et du Code de Commerce (Amendment) Bill. Outre ces trois projets de loi, 55 questions seront à l'ordre du jour.

