Sénégal: Gamou de la Hadara Mame Rawane Ngom de Thiès - L'éducation spirituelle à l'ère des nouvelles technologies au menu

D'autres raisons ont également poussé à l'initiation de cette manifestation religieuse. « Nous avons également initié le gamou de Thiès pour mieux raffermir les liens entre la famille de Mame Elhadji Malick Sy et celle de Mame Rawane Ngom. Le gamou est aussi une tradition qui a uni les deux saints hommes. Thiès est également un carrefour pour toutes les confréries qui doivent se réunir le plus souvent, se connaître, se faire confiance, s'aimer, etc. Ce genre de rencontre est donc essentiel pour cela. Sur le plan syndical et politique, Thiès représente beaucoup. Donc, elle a besoin de personnes qui rappellent aux gens les paroles de Dieu », a précisé Serigne Mouhamed Bachir Ngom.

Selon lui, ceux qui éduquent aujourd'hui ont, eux-mêmes, besoin d'être éduqués. « Avant d'enseigner, il faut d'abord apprendre. Avant de redresser une personne, il faut d'abord être droit. L'autre problème est que les gens n'ont plus cette patience de suivre une éducation spirituelle. En tant que responsables religieux, il est de notre ressort de rappeler aux gens la place que l'éducation spirituelle doit occuper dans ce contexte des technologies de l'information et de la communication. Parce que les dégâts que les Tic causent sont énormes », a-t-il ajouté. Sur l'origine de ce gamou, retenons qu'après ses études en Egypte, sur recommandations des dignitaires religieux comme feu Elhadji Mansour Sy « Borom Daara-j », Serigne Mouhamed Bachir Ngom s'est fixé à Thiès.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.