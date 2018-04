Sénégal: Ziarra de l'imam Hamzatou Dia à Gorée - De ferventes prières pour la paix au Sénégal

Pour la tenue de la conférence religieuse, un dispositif est mis en place pour faciliter le déplacement sur l'île. Le départ de la première chaloupe est prévue à 10 heures ; une autre chaloupe pourra transporter les pèlerins à 12 heures 30 minutes. Pour cette édition, beaucoup d'hommes religieux y sont attendus, notamment des membres de familles chérifiennes, Baye Dame Diène, le grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, etc. L'association des imams et oulémas du Sénégal est invitée de même que religieux du pays. Le responsable de l'église, qui participe chaque année à l'accueil des pèlerins, est aussi attendu.

«C'est Elhadji Ibou Sakhou (Rta) qui avait recommandé aux fidèles de tenir ces prières annuelles à Gorée sous la direction de l'imam Hamzatou Dia. Gorée est un lieu propice à la prière. Et l'imam avait travaillé pour faire de cette île un site religieux que l'on peut considérer comme un mouroir des angoisses existentielles », a indiqué Cheikh Ahmed Tidiane Dia, actuel imam de l'île. Cette 12ème édition, la première après le rappel à Dieu de l'Imam Hamzatou Dia survenu le 06 août 2017, sera l'occasion pour les fidèles de réciter le Coran, de déclamer des « zikr », de suivre la causerie religieuse et de formuler des prières pour la paix au Sénégal et pour le repos de l'âme de nos disparus.

L'île de Gorée va abriter, ce samedi 14 avril 2018, la 12ème édition de la ziarra annuelle de l'imam Hamzatou Dia. Cette manifestation religieuse est organisée chaque année sur ce lieu pour rendre hommage à l'imam Hamzatou Dia. Elle est l'occasion de prier et d'implorer le bon Dieu pour la paix au Sénégal et dans le monde. L'actuel khalife de l'Imam Hamzatou Dia, Cheikh Ahmed Tidiane Dia, a indiqué que « ce n'est ni un Dahira, ni une confrérie, qui organise cette ziarra, mais plutôt un collectif appelé « les amis pèlerins de Gorée» qui avait l'habitude de tenir cette rencontre religieuse avec le défunt imam. C'est donc ce collectif qui se charge de la perpétuation de la tradition.

