Madagascar: Evénement - Telma sponsor officiel du salon des Mines et du Pétrole

Telma est toujours présente lors des grands événements.

Engagée pour le développement du pays en général, Telma ne manque aucune occasion pour démontrer son implication dans le processus de relance économique

Le leader de la téléphonie mobile, d'Internet et du transfert d'argent par mobile l'a encore démontré en participant activement au salon des Mines, du Pétrole et de l'Equipement qui a débuté, hier au « Mining Business Center » d'Ivato.

Engagement. Telma est en effet le sponsor officiel de cet événement qui réunit l'ensemble des professionnels miniers et pétroliers. En l'occurrence, les exploitants et artisans miniers, l'administration, les opérateurs économiques ou encore les investisseurs étrangers. Le salon des Mines, du Pétrole et de l'Equipement vise à faciliter les échanges entre tous ces acteurs et permettre au secteur extractif de participer pleinement au développement de Madagascar. Et la participation de Telma à ce salon concrétise son engagement dans la valorisation du potentiel minier et pétrolier de la Grande Ile, tout en mettant en avant son rôle de leader des Télécommunications à Madagascar. « Notre rôle est de permettre à tous les professionnels du secteur d'utiliser les moyens les plus modernes et efficaces pour la réussite de leurs activités » précise un communiqué de Telma.

Vision. Une manière, en tout cas, pour l'entreprise, de réaliser la vision de tous les acteurs du secteur quant à la promotion des projets à long terme, créateurs d'emplois et levier du développement à Madagascar. En effet, depuis plus de dix ans, Telma, figure parmi les plus gros investisseurs du pays, encourageant et accompagnant l'implantation de grandes entreprises, garantes du développement des activités économiques et de la vie sociale à Madagascar. Plus de 400 millions de dollars ont ainsi été investis dans le développement du réseau mobile, comme le déploiement du réseau 4G dans plus de 60 villes Madagascar, la mise en place d'infrastructures de qualité pour la connectivité Très Haut Débit à travers notamment le « Backbone » National en Fibre optique, qui couvre tout le territoire national, et les deux câbles sous-marins internationaux. Plus encore, Telma est le 1er investisseur malgache à adhérer à la construction et la gestion du câble sous-marin METISS, raccordant les îles de l'Océan Indien au continent africain en 2019.

Consciente de son rôle social, Telma a déjà désenclavé numériquement toutes les régions de Madagascar. En tant que leader économique, Telma met à la disposition de tous les professionnels les meilleures solutions de communication - fixe, mobile, internet et MVola- , toujours à la pointe de l'innovation pour l'essor de leurs activités. Aujourd'hui, Telma est incontestablement une référence auprès des acteurs miniers et pétroliers.

D'ailleurs, pendant trois jours, Telma facilite le « networking » entre les exposants et les visiteurs du salon, en mettant à disposition une connexion Wifi illimitée via la « Fibre Optique by Telma ».

Telma, partenaire N°1 du développement socio-économique à Madagascar.