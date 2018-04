Angola: Le pays se conforme à la recommandation sur la lutte contre le blanchiment d'argent

Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), qui est reconnu comme l'organisation internationale qui fixe le normalisateur des initiatives de lutte contre le blanchiment d'argent (ABC), définit le terme « blanchiment d'argent » de façon concise, comme "l'utilisation et la transformation des produits du crime pour dissimiler leur origine illicite », dans le but de «légitimer » les acquis résultants de l'activité criminelle.

L'Angola a assisté à l'événement avec une délégation conduite par l'Unité de renseignement financier, intégrée par des représentants du ministère des Finances, de la Banque Nationale d'Angola, de l'Agence de réglementation et surveillance d'Assurances, l'Administration générale fiscale, du Service d'enquêtes criminelles, du Service national des marchés publics et de l'Institut de Supervision de Jeux.

Pour cette réunion, le pays a soumis au GABAOA le rapport d'évaluation sur la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Les experts ont encouragé le pays à poursuivre le processus de mise en œuvre et de renforcement des mesures de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Ainsi, l'Angola ne soumettra plus de rapports d'évaluation avant 2021, année à laquelle il sera soumis à la nouvelle évaluation mutuelle, conformément aux nouvelles recommandations du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) et la respective méthodologie.

Selon une note de l'Unité de renseignement financier parvenu le même jour à l'Angop, c'est une résolution de la 35 e réunion plénière d'experts de haut niveau du Groupe anti-blanchiment d'argent et financement du terrorisme en Afrique Orientale et Australe (GABAOA) tenu du 8 au 13 ce mois, à Arusha, en Tanzanie.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.