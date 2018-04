Madagascar: « Hetsika Tsanga-tanana » - Une manifestation pacifique à multiplier !

Les fois prochaines, les leaders du Wake Up Madagascar devraient bruire les activités futures pour conscientiser et « réveiller » la foule résiliente.

Malgré les intempéries qui ont sévi la Capitale, dans la journée d'hier, le mouvement « Tsangan-tanana », mis en œuvre par les activistes du « Wake Up Madagascar », a été maintenu. A midi et quart, les leaders du mouvement se sont manifestés pacifiquement, comme à l'accoutumée, devant l'Hôtel de Ville Analakely, sans dire un mot, mais en levant les mains droites, à l'instar des députés. Puis quelques citoyens intéressés par ce qui se passait ont étoffé et rejoint l'équipe.

En fait, l'objet de ces « Tsangan-tanana » a trait au vote des lois électorales controversées au niveau de l'Assemblée nationale, sur fond de corruption, et qui plus est prouvée par une vidéo. Les leaders du « Wake Up Madagascar » ont, de ce fait, argué que « les Malgaches veulent aussi s'enrichir en levant les mains, comme l'ont effectué les députés ».

Pourtant, il ne s'agit point de favoriser la corruption. Au contraire, l'idée est de manifester une certaine lassitude par rapport aux attitudes des dirigeants qui ne profitent guère à la population. Sur ce point, faudrait-il préciser que « Wake Up Madagascar » prône la non-violence même si les actions qu'il entreprend touchent directement le quotidien des Malgaches.

D'ailleurs, les responsables du mouvement ont souligné que « Wake Up Madagascar n'incite pas du tout à la désobéissance civile, mais réveille - comme son nom l'indique - les Malgaches à ne plus tolérer l'iniquité, à ne plus se limiter à râler, mais d'agir pacifiquement ».