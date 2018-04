Algérie: Lille - Quand Benzia dénonce la non-implication de certains coéquipiers

Très mal classé en Ligue 1 et menacé par la relégation, Lille, avant-dernier au classement, va connaitre une fin de saison éprouvante et difficile. Et si le club en est aujourd'hui à se battre pour ne pas passer en division inférieure, c'est aussi à cause de certains de ses joueurs qui ne s'impliqueraient pas comme il le faut dans l'opération maintien. Le constat est venu de Yacine Benzia qui a évoqué le sujet dans un entretien avec L'Equipe.

« Le coach a sûrement vu des joueurs pleurer. Cela prouve qu'ils sont concernés mais on ne va pas se mentir : tout le monde n'est pas impliqué. Il y a sûrement des joueurs qui pensent un peu plus à leur futur. Ou à leur envie personnelle. C'est ce qui fait qu'on a du mal à avancer. Mais il faut créer un groupe le plus vite possible pour s'en sortir », a révélé l'attaquant algérien.

« Avec le coach, on essaye de trouver des leviers. Au détriment du talent. Seuls compteront des joueurs mobilisés. Ceux qui n'auront pas envie devront rester sur la touche », a ajouté Benzia dont le club doit plus que jamais se mobiliser pour éviter le pire.

Lille accueille Guingamp ce samedi à l'occasion de la 33ème journée de Ligue 1.