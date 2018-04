Madagascar: Ambohidavenona - Consultations gratuites et dons de médicaments par le « STK AMIS »

Si vous avez des médicaments qui ne vous servent plus à la maison, vous pouvez en faire don !t

Les jeunes gens du « STK AMIS » organiseront le 21 avril, à Ambohidavenona, dans la localité d'Alatsinainy Bakaro, une campagne de consultations médicales gratuites et de dons de médicaments.

Ils sont jeunes mais ils sont conscients de l'importance de venir en aide à leur prochain ! Le 21 avril, l'association des jeunes chrétiens de la FJKM Ambalavao Isotry « STK AMIS » va faire une campagne de consultations médicales gratuites et des dons de médicaments à Ambohidavenona, dans la localité d'Alatsinainy Bakaro. « Face à la précarité et la vulnérabilité de la population, l'idée d'organiser une action comme celle-ci s'est imposé à nous comme une évidence. On fera ainsi deux pierres d'un coup, d'un côté nous avons la mission d'évangélisation et de l'autre, les actions sociales. Tous ceux qui aimeraient apporter leurs pierres à l'édifice sont les bienvenus. Nous les attendons et les accueillerons les bras grands ouverts ».

Bénévolat. Pour atteindre son objectif, le « STK AMIS » fait appel à la bonne volonté de tous, les médecins en particulier. « Si vous avez des médicaments qui ne vous servent plus à la maison, vous pouvez les donner ! Si vous êtes médecin, vous pouvez vous engager bénévolement à nos côtés. La collecte a débuté mercredi dernier et continue jusqu'à la semaine prochaine. Les dons peuvent être déposés à la FJKM Ambalavao isotry, en face de l'assurance Mama, jusqu'au 20 avril. Nous remercions déjà ceux qui vont participer. Ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations peuvent par contre consulter la page facebook stk amis Ambalavao Isotry ». Cette association des jeunes a pour objet de prêcher l'évangile et compte parmi ses actifs de nombreuses missions d'évangélisation à travers le pays. La prochaine en date est celle à Ambohidavenona Alatsinainy Bakaro, les 21 et 22 Avril. Une mission pendant laquelle se tiendra en parallèle une campagne de consultations médicales gratuites.