La médiation entreprise par les membres de la société civile qui ont été reçus avant-hier, jeudi, par le chef de l'Etat Macky Sall pourrait contribuer à décrisper l'environnement politique lourd de tensions, à la veille du passage devant la représentation parlementaire du projet de loi sur le parrainage des candidats à la présidentielle. C'est en tous cas la conviction de Mignane Diouf du Front social, membre de la société civile, qui se prononçait sur la question au micro de Sud Fm. Non sans manquer d'affirmer cependant que son issue dépendra de la volonté des uns et des autres à mettre en avant l'intérêt supérieur de la nation.

«On a été bel et bien reçu dans cette tentative de médiation en présence de toute la République pratiquement», a déclaré Mignane Diouf qui revenait sur leur rencontre avec Macky Sall, sur la loi concernant le parrainage. M. Diouf d'ajouter : «L'idée a été saluée par le Président, le Premier ministre et on est convenu donc que le dialogue est encore possible. La négociation est encore possible et nous allons essayer de voir comment déclencher le mécanisme qui permet de mettre en branle un mécanisme de négociation avec le pouvoir, l'opposition et éventuellement d'autres acteurs qui pourraient intervenir».

Dans la foulée, il a tenu à rassurer sur le court délai dont ils disposent pour ramener les acteurs politiques autour de la table de négociation, étant entendu que le projet de loi sur le parrainage passe à l'Assemblée nationale jeudi prochain. «Le délai est court mais d'ici là, selon l'agenda et les propositions que nous allons faire ici et là, on verra dans les 5 jours ce qui peut être retenu et ce qui peut être fait».

Le coordonnateur du Forum social est d'avis «qu'on arrivera à quelque chose en tenant compte de la bonne volonté des uns et des autres. En cinq jours, on peut bâtir une fortune ou perdre un combat». Pour rappel, à la demande du président de l'Assemblée nationale, le chef de l'Etat a reçu ce jeudi les leaders de grandes organisations de la société civile de la place dakaroise. Au menu des échanges, on retrouvait le projet de loi devant instituer le parrainage.

Le Président Macky Sall s'est dit ouvert à toute proposition tendant à enrichir le projet, notamment pour ce qui concerne les modalités de mise en œuvre. Selon le communiqué de la présidence de la République sanctionnant cette rencontre, le chef de l'Etat a félicité la société civile pour sa démarche de pacification.