Sénégal: Gestions des finances publiques - Entre surendettement et déficit budgétaire

En 2017, «près de 77% des cibles Objectifs de développement durable (Odd) sont pris en compte dans la mise en œuvre du Pse, 61,5 % des indicateurs Odd sont pour le moment adéquats avec le système national de suivi des politiques publiques. Les indicateurs sociaux et économiques, sont les mieux renseignés avec respectivement des taux de 78,5% et 74,5%», indique le rapport.

Pourtant à la lecture de ces chiffres, le Comité national de la dette publique (Cndp) et le Fonds monétaire international (Fmi) ont soutenu que «le Sénégal présente un risque de surendettement faible». C'est la précision faite par Malick Cissé, planificateur et chef du bureau coordination et supervision de la Cellule de l'évaluation et de la performance au ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

Les finances du Sénégal sont-elles bien tenues ou pas ? En tout état de cause, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En effet, le rapport de la revue annuelle sectorielle 2018 du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (Mefp) a été validé hier vendredi 13 avril, à Dakar par les acteurs des services concernés.

A cet effet, des recommandations ont été formulées au nombre desquelles l'adoption des textes relatifs à la transposition des directives du cadre harmonisé des finances publiques; l'adoption des cinq projets de décret en vue de parachever la réforme de la Cour des comptes; le renforcement des capacités managériales axées sur les résultats et de conduite du changement; la promotion du suivi et de l'évaluation des activités au sein du ministère.

