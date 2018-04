Sénégal: Sédhiou/Escroquerie foncière et détournement de deniers publics à Bambaly - Le maire « apériste » Mamadou Ndiaye sous controle judiciaire

Le premier magistrat de la commune de Bambaly, membre de l'Alliance pour la République (APR au pouvoir) est dans des ennuis judiciaires, ces dernières quarante-huit heures. Mamadou Ndiaye dit Modou puisque a été écroué avant-hier, jeudi 12 avril puis déféré au parquet de Kolda. Dans la soirée, il a été libéré mais placé sous contrôle judiciaire. Il dément les faits qui lui sont reprochés mais des témoignages à charge le mouillent davantage dans cette affaire d'escroquerie et de détournement de deniers publics.

Le maire de Bambaly fait en effet l'objet de poursuites judiciaires pour délit d'escroquerie foncière portant sur 40 parcelles à usage d'habitation et détournement de deniers publics. Selon les premiers éléments de l'enquête, Mamadou Ndiaye aurait vendu les 40 parcelles à 50.000F l'unité soit un montant global de 2 millions de CFA. Tout est parti d'une plainte déposée par des attributaires qui se sont constitués partie civile pour dénoncer les agissements du maire. Le lotissement supposé date de 2015 à la sortie nord de Bambaly, vers les périmètres de bananeraies. « Le site ne comporte aucun plan de situation ni d'avis de techniciens concernés », indiquent les officiers enquêteurs. Pour cette faute de gestion administrative et financière, le maire Mamadou Ndiaye est interpelé avant-hier, jeudi, puis déféré au parquet de Kolda. Il a été relâché tard dans la soirée mais reste sous contrôle judiciaire avec interdiction de sortie du territoire national, selon nos sources.

Dans le fond du dossier, le maire de Bambaly aurait agi avec une commission propre à lui sans implication des services techniques concernés comme la Division régionale de l'urbanisme et les cadastres. Circonstance aggravante, selon toujours l'enquête, les montants encaissés ne sont jamais versés au Trésor public comme l'exige l'orthodoxie des finances publiques mais directement collectés par un comptable qu'il a lui-même recruté et également entendu dans l'enquête pour complicité.

LE MAIRE DÉMENT LES ACCUSATIONS, TECHNICIENS ET VICTIMES LE CHARGENT

Le jeune maire « apériste » Mamadou Ndiaye s'est déplacé jusqu'à nos services hier en milieu de matinée pour faire observer que tout ce que l'enquête lui reproche n'est que « mensonge ». Et pourtant une avalanche de déballages plus compromettants le mouille davantage dans cette affaire. Saïdou Faye, l'ancien chef du service des cadastres de Sédhiou, informe que « Mamadou Ndiaye a procédé en catimini en mai 2015 à un semblant de lotissement avec la complicité d'un de ses agents de cadastre, en l'occurrence Aliou Ndiaye présentement affecté ailleurs ». En rapport avec le sous-préfet de Djirédji, dit-il, ils lui ont intimé l'ordre d'arrêter l'opération. Ce qui n'a pas été fait.

Le 9 février 2018, des gendarmes et des techniciens des cadastres de Sédhiou ont fait une descente musclée à Bambaly pour retirer toutes les bornes, confirme Faye, et bien plus que les 40 parcelles annoncées. Faye des cadastres précise que c'est au total 600 lots qui avaient été délimités. Mamadou Lamine Diatta et Assane Cissé, tous victimes de cette vente illégale de parcelles, attestent avoir bel et bien remis de l'argent au maire. « Moi, j'ai remis la somme de 70.000F CFA au maire par l'entremise de son agent du nom de Ndongane. Je reste lui devoir 30.000F car mon souhait, c'est d'avoir deux parcelles à raison de 50.000F l'une.

Le maire m'a déjà remis les titres d'occupation. Mais le service de cadastre et la gendarmerie étaient venus enlever les bornes au motif que le lotissement n'est pas bon alors que le maire nous faisait toujours croire qu'il était dans la légalité. Et quand on s'est rendu compte de l'escroquerie, nous avons porté plainte contre lui pour qu'il nous restitue notre argent », a déclaré Assane Cissé un des plaignants. Affaire à suivre.