Le Conseiller pour les affaires religieuses auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Christophe Peaucelle, invite les responsables religieux à construire un «discours audible» pour les jeunes devenus vulnérables pour des raisons d'ordre socio-économique et psychologique. Le diplomate français l'a fait hier, vendredi, au cours d'une rencontre avec la presse sur la thématique : «Religion et diplomatie», à la résidence de France.

A l'occasion d'une visite à Dakar, le Conseiller pour les affaires religieuses auprès du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, a magnifié la «coexistence exemplaire entre les religions au Sénégal».

En introduisant sa communication sur la thématique : «Religion et diplomatie», hier, vendredi 13 avril, à la Résidence de France, Jean-Christophe Peaucelle, a déclaré être frappé par «cette cohésion et convivialité nationales entre les religions. C'est un exemplaire dans la mesure où le monde est devenu violent ; une révolte des consciences contre des pratiques tendancieuses».

Selon le diplomate français, «la paix n'est jamais acquise tout comme la tolérance. Il faut veiller, comme un trésor, sur cette convivialité religieuse qui repose sur des modes de vie traditionnelle. Nous n'avons pas intérêt à avoir un islam radical. L'islam a des difficultés de trouver le chemin vers la modernité». Cet appel à la responsabilité des sociétés d'être vigilantes découlerait, selon le conseiller pour les affaires religieuses, d'une construction d'un discours audible pour les jeunes par les responsables religieux. Car, indique-t-il, «les jeunes sont vulnérables. Ils basculent facilement dans une haine fanatique. Ils ont une fragilité psychologique, des problèmes d'ordre économique. Ils échouent à l'école».

Pour balayer toute idée de fondamentalisme, de radicalisme et du nationalisme, Jean-Christophe Peaucelle invite les «parents à faire un travail pour protéger leurs enfants. Les enseignants, les médecins et infirmiers doivent être formés». «L'Etat doit aider les penseurs de l'islam à penser à la modernité sans renier la foi. Il s'agit de créer des espaces de dialogue interreligieux pour se connaître mutuellement et dégager toute ignorance», a t-il déclaré.

Prônant cette politique inclusive, M. Peaucelle invite par ailleurs les «religions à trouver la compatibilité avec la modernité. L'Etat doit créer les conditions de formation des responsables religieux et miser sur l'éducation, la lutte contre la pauvreté et le dialogue interreligieux». «L'Etat ne doit pas avoir un attachement religieux. Il doit exercer sa neutralité. Il n'en demeure pas moins, selon lui, que l'Etat doit aussi nourrir sa réflexion auprès des autorités religieuses», dit-il.