Sénégal: Manifestation du 19 avril contre le parrainage - Mame Mbaye Niang défie l'opposition

En point de presse tenu hier, vendredi 13 avril 2018, le ministre du Tourisme, par ailleurs Secrétaire national chargé de la jeunesse de l'Apr, a brandi le sabre contre l'opposition et le mouvement Y'en a marre qui prévoient un rassemblement ce 19 avril, devant l'Assemblée nationale, contre le projet de loi portant sur parrainage des candidats à la présidentielle. « Ils (les membres de l'opposition-ndlr) ont promis de créer le chaos, mais force restera à la loi, il ne se passera absolument rien », a notamment dit Mame Mbaye Niang en guise de menace. D'autres questions ont été aussi abordées lors de ce face-à-face relatif au parrainage, aux contrats pétroliers, au déficit budgétaire.

Que les leaders de l'opposition se le tiennent pour dit ! S'ils veulent manifester le 19 juin, devant l'Assemblée nationale, ils devront compter sur la détermination de Mame Mbaye Niang et des siens pour leur barrer la route. « Il n'y a pas de recul, il n'y aura pas de reculade. La possibilité de dialoguer leur a été offerte ; on continue e dialoguer, mais dialoguer avec des gens qui, même si vous leur apportez la lune, vous diront que ce n'est pas parfait. Des gens qui refusent de voir, des gens qui refusent toute proposition émanant de l'autorité. Ce sont à ces gens-là qu'on a affaire. Nous ne l'accepterons pas ! Ils ne sont pas plus déterminés que nous. Ils ne sont pas plus outillés que nous. Nous avons les moyens de faire face et nous ferons face. On en est arrivé à un stade où il faut exiger le respect », a dit sans fioritures le ministre du Tourisme et Secrétaire national chargé de la jeunesse de l'Apr (parti au pouvoir). Déterminé à tenir tête à l'opposition qui n'aurait d'autre but que de « plonger ce pays dans le chaos », Mame Mbaye Niang a fini par appeler ses camarades de parti à « se battre pour un leader et pour ce que nous avons en commun, c'est-à-dire un projet de société, pour les valeurs que nous partageons : un Senegal de droiture ».

LE PARRAINAGE : UNE MODERNISATION DES PARTIS POLITIQUES

Commentant par ailleurs le parrainage qui continue de diviser les acteurs politiques sénégalais, Mame Mbaye Niang a dit y voir pour sa part une « modernisation des partis politiques». Pour le secrétaire national chargé de la jeunesse de l'Apr, « il faut sortir de ces conspirations qui consistent à crier au scandale sur ce qui relève de l'application d'une commande du peuple sénégalais en votant à 63% en faveur du OUI au référendum du 20 mars 2016. Le peuple sénégalais a entériné les 15 points, dont l'un évoqué est la modernisation du rôle des partis politiques et la participation des candidats indépendants à tous les types d'élection. 1 367 000 candidats ont donné mandat au président de la république d'exiger aux candidats à l'élection présidentielle, le parrainage à hauteur de 1% discutable », a-t-il rappelé à qui veut l'entendre.

CONTRAT PETROLIER ET DEFICIT BUDGETAIRE : Mame Mbaye Niang, en séance d'explications

Par rapport à la lancinante question de l'attribution des contrats pétroliers, remis à jour par le leader de Rewmi Idrissa Seck, Mame Mbaye Niang martèle : « ils veulent essayer de nous parler de dettes et de pétrole, tout ceci n'est que conspiration. La vérité est que le contrat qui lie le Sénégal à cette organisation a été signé par le Président Abdoulaye Wade et contre-signé par son ministre de l'Energie d'alors Karim Meïssa Wade. Notre code pétrolier nous impose qu'après le contrat, qu'il y ait un décret qui confirme le contrat. C'est ça que le président de la République a signé. Ne pas le signer était susceptible de jugement au tribunal de Paris». La question du déficit budgétaire a également été abordée par le secrétaire national chargé des jeunes. Même s'il reconnait qu'il reste beaucoup à faire, il renseigne par ailleurs que tous les secteurs de la vie ont été améliorés. A ce propos il ajoutera : « nous reconnaissons que tout n'est pas rose, mais il n'y a pas un secteur de la vie qui n'a pas été amélioré ».