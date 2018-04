Interpellé sur impact que pourrait avoir la situation actuelle faite de tensions politiques et sociales sur la prochaine présidentielle, le journaliste formateur et analyste politique, Momar Seyni Ndiaye dresse son analyse sans complaisance. Tout en éclairant sur la jonction supposée entre forces politiques et sociales contre le régime de Macky Sall, en certains points similaires à la crise de 2011-2012.

«Les conséquences d'une situation aussi délétère sont prégnantes : une nouvelle année blanche ou invalidée, un dérèglement des services sociaux de base, et un déclassement social dans les secteurs de la santé de la justice principalement. Et au bout du compte, une dégradation de notre image extérieure et certainement, une tension préélectorale et des présidentielles troubles.

La situation socio-politique est suffisamment tendue pour que le gouvernement et les divers acteurs prennent toute la mesure et adoptent les comportements et attitudes les plus responsables, pour prévenir toute forme de dérapage préjudiciable à l'équilibre de notre pays. Le gouvernement détient la lourde responsabilité d'éviter toute forme de spirale de la violence en respectant ses engagements initialement pris. Les acteurs sociaux ne doivent pas verser dans une logique jusqu'au-boutiste et nihiliste du tout ou rien. Le gouvernement a mis du temps à engager une opération de déminage social en faisant des concessions acceptées par certaines organisations syndicales.

En apparence, les offres proposées aux syndicats d'enseignants, ne leur paraissent pas suffisantes.

On peut comprendre l'impatience et l'exaspération des enseignants, mais de là, à nous diriger vers une année blanche ou invalidée, cela est inadmissible. Les rivalités intersyndicales poussent hélas à la surenchère. Le gouvernement devrait soit faire de nouvelles concessions financières ou dans l'impossibilité, prendre des mesures d'autorité, pour assurer la continuité des services sociaux et sauver l'école d'une nouvelle année blanche. L'attentisme est coupable.

Maintenant, est-ce qu'on peut considérer sur la base de ces différentes contestations que nous allons vers un bégaiement de l'histoire au Sénégal comme en 2011, avec la jonction des forces contre l'ancien président de la République. Il n'est pas dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais le danger rampant d'une crise sociale et politique aiguë est présent. La crise de 2012 était d'abord et avant tout une crise institutionnelle profonde sur fond de mécontentement populaire profond. La menace d'une monarchisation du pouvoir faisait craindre le pire. La situation était bloquée à tous les niveaux et favorisait une jonction des forces politiques et sociales pour dégager un régime tentaculaire. Aujourd'hui, on n'a pas atteint de point de rupture. Il y a encore des espaces de dialogue que le gouvernement doit se faire le point d'honneur d'exploiter».