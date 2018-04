Ile Maurice: Accident Mortel a Moka - Les funérailles tout en émotion de policiers à leur collègue

Des microplastiques ont été découverts dans de l'eau embouteillée au Canada. Et en mars, ces… Plus »

«Il était un père et un mari exemplaire. Zamé so fami pa finn mank kiksoz. Li ti bien dévwé pou zot», expliquent d'autres proches rencontrés sur place. D'ajouter que «so madam bien afekté par sa». D'ailleurs, l'épouse de Nanda Rajen Moothoosamy ne cesse de pleurer. Ses funérailles ont eu lieu à 14 heures, ce samedi 14 avril. La police a initié une enquête.

Des collègues en uniforme, formant une haie d'honneur autour de son cercueil. Nanda Rajen Moothoosamy, aussi connu comme Deven, a été victime d'un accident à la hauteur de la clinique Wellkin, à Moka, vendredi 13 avril. Selon les témoins de la scène, la voiture de ce policier affecté à l'ERS du poste de police de Vacoas est entrée en collision avec une fourgonnette. L'homme de 49 ans laisse derrière lui deux enfants, un garçon et une fille, et une épouse anéantie.

