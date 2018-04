Seychelles: Le président Danny Faure, au Sommet des chefs de gouvernement des Etats membres du Commonwealth

Le président des Seychelles, Danny Faure, se joindra aux autres dirigeants mondiaux lors du 25ème Sommet des chefs de gouvernement des Etats membres du Commonwealth (CHOGM) qui se tiendra à Londres du 16 au 20 avril.

Le CHOGM 2018 se déroulera sous le thème : «Vers un avenir commun». Les organisateurs de la réunion ont défini quatre principaux objectifs pour le sommet, dont le renforcement du commerce et de l'investissement au sein du Commonwealth; le renforcement de la coopération autour des défis de sécurité comme le terrorisme mondial, le crime organisé et les cyberattaques.

Les deux autres objectifs sont la promotion de la démocratie, des libertés fondamentales et de la bonne gouvernance dans l'ensemble du Commonwealth; et renforcer la résilience des petits États vulnérables face aux effets du changement climatique et des autres crises mondiales.

La succession du chef du Commonwealth et les rôles des autres membres de la famille royale devraient également être discutés.

L'actuel poste de président du Commonwealth, détenu par le chef du gouvernement du pays hôte de la CHOGM, sera transféré lors du sommet du Premier ministre maltais Joseph Muscat au Premier ministre du Royaume-Uni, Theresa May, qui tiendra le poste jusqu'à la 26e CHOGM prévue en 2020.

Ce sera le premier CHOGM tenu suite à la décision du Royaume-Uni de se retirer de l'Union européenne, une décision qui a entraîné, pour la Grande-Bretagne, des appels à renforce ses liens avec le Commonwealth et y jouer un plus grand rôle.

Le président Faure quitte la nation insulaire samedi et reviendra le 22 avril. Les Seychelles - un archipel de 115 îles dans l'océan Indien occidental - ont rejoint le Commonwealth le jour de son indépendance le 29 juin 1976.

Le Commonwealth regroupe une communauté de 53 nations qui travaillent ensemble à promouvoir la prospérité, la démocratie et la paix et, par le biais du sommet de cette année, offrent une plate-forme pour discuter des défis mondiaux et décider comment travailler ensemble pour créer un meilleur avenir pour les citoyens.

Adama Barrow, le président de la Gambie, assistera également à la réunion, puisque la Gambie a retrouvé son statut de république du Commonwealth le 8 février de cette année.