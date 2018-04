Algérie: Badou Zaki n'entraînera finalement pas l'USM Alger

Pourtant, la venue de l'ex-gardien des Lions de l'Atlas avait été officialisée non seulement par Zaki mais aussi par les dirigeants du club algérois sur son site officiel. Les dirigeants du club de Soustara ainsi que la majorité des supporters estiment que Badou Zaki a le profil idéal pour ce poste. Première désillusion pour les nouveaux dirigeants de l'USMA avec à leur tête, Abdehakim Serrar. Ce dernier devra chercher un autre coach pour les rouge et noir, la saison prochaine, vu que la mission de Miloud Hamdi est officiellement terminé. Le coach marocain a connu l'un des meilleurs moments de sa carrière lorsqu'il a remporté la coupe d'Algérie avec le CR de Belouizdad l'année dernière.

