Afrique du Nord: Football / U 15 - Première journée - Algérie-Tunisie 2-1

Hocine Abdelaziz (Algérie) : «Nous sommes contents d'avoir constitué cette équipe après deux stages de moyenne durée, ce qui nous a permis de sélectionner 25 joueurs sur 45 choisis dans un premier temps. Cette victoire sur la Tunisie nous conforte dans notre travail technico-tactique. On aurait aimé participer aux Jeux africains de la jeunesse prévus à Alger pour travailler davantage la cohésion de l'équipe. On se contentera de tournois de préparation. Notre effectif provient essentiellement des équipes du Paradou et de Sétif, aux côtés de clubs amateurs».

Abdelhai Bensoltane (Tunisie) : «Notre objectif est de mettre sur pied une équipe d'avenir par le biais de la formation de ces jeunes joueurs et ce tournoi de Tlemcen nous a permis de réaliser cet objectif».

Boxe : Démission du président du comité provisoire, l'AG élective reportée

Le président du comité provisoire de la FT Boxe, Moati Dekhili, a annoncé sa démission et le report de l'assemblée générale élective prévue le 14 avril, invoquant «l'impossibilité de mener dans de bonnes conditions» la mission dont il a été chargé.

«Il s'est avéré aujourd'hui que les conditions pour atteindre les objectifs pour lesquels j'étais désigné ne sont pas réunies et il est devenu impossible de poursuivre ma mission à la tête du comité directeur provisoire», a indiqué Dekhili. Il a invoqué de «multiples difficultés intérieures et extérieures, en lien avec les instances continentales et internationales», affirmant que «les véritables entraves sont posées par les membres de la famille élargie de la boxe tunisienne».

Le ministère de la Jeunesse et des Sports avait annoncé, le 11 décembre dernier, la dissolution du bureau fédéral, présidé par Kamel Deguiche, et la désignation d'un comité provisoire présidé par Moati Dekhili et composé de Nizar Khenissi et Iheb Hamrouni chargé de préparer une assemblée générale élective extraordinaire dans trois mois, rappelle-t-on.

La boxe tunisienne passe par une crise profonde depuis des années entraînant une instabilité du bureau fédéral et influant sur la participation des boxeurs tunisiens dans les compétitions continentales et internationales.

Dekhili avait indiqué, le 2 avril, que la commission chargée de superviser le scrutin avait validé les deux listes conduites respectivement par Mustapha Badri et Mahmoud Hammami pour l'élection du 14 avril

Il avait précisé que le comité provisoire de la FT Boxe a mis en place une feuille de route pour «sortir la boxe tunisienne de l'ornière» en convoquant une assemblée générale extraordinaire le 14 avril prochain, précédée par des réunions préparatoires en relation avec les associations, les structures sportives tunisiennes et continentales.

Le dirigeant provisoire avait annoncé avoir informé la fédération internationale de la date de l'assemblée élective et des deux listes en lice, des membres de la commission supervisant le scrutin et du statut de la fédération tunisienne, attendant sa validation des listes en course pour entériner la date du 14 avril.

Tennis : Grand Prix Hassan II : Malek Jaziri en quart de finale

Le tennisman tunisien Malek Jaziri (91e mondial) s'est qualifié pour les quarts de finale du Grand Prix Hassan II de tennis, disputé au Royal tennis club de Marrakech (Rtcma) sur terrain battu, en s'imposant devant l'Allemand Mischa Zverev (55e mondial) 6-2, 6-4.

Jaziri s'était qualifié pour le 2e tour en s'imposant mercredi devant le Hongrois Fucsovics (61e mondial) 1-6, 6-4, 6-2.

Le joueur tunisien affrontera le Britannique Kyle Edmund (26e) qui a éliminé de son côté le Moldave Radu Albot (93e) 6-2, 6-4.

Jaziri avait remporté, fin mars, le tournoi Qujing de Chine en l'emportant devant le Slovène Blaz Rola (215e) en deux sets (7-6, 6-1), rappelle-t-on.

Le Grand Prix Hassan II est doté de 561.345 euros, dont 89.435 euros pour le vainqueur (250 points) et 47.105 euros pour le finaliste (150 points)

Indian Harbour : Ons Jabeur en quarts de finale

La Tunisienne Ons Jabeur s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi ITF Indian Harbour (Etats-Unis), doté de 60.000 dollars, en battant l'Américaine Nicole Mélichar (497e) 6-7, 7-5, 6-2.

Au premier tour, Jabeur (140e) avait éliminé la Hongroise Greta Arn (294e) 6-3, 6-0.

La Tunisienne doit battre la Roumaine Irina Bara (170e) pour passer au dernier carré.