Sénégal: APR au Gabon sur le projet du parrainage - Oumar Sow applaudit Macky Sall et tacle l'opposition

Oumar Sow de l'Apr au pays d'Ali Bongo Ondimba a aussi décroché des flèches contre leurs adversaires politiques, prêts à en découdre avec le régime en place. Il estime que, si l'opposition est «sérieuse», quand elle dit qu'elle peut battre le président Macky Sall en 2019, et qu'elle peut diriger ce pays, elle aurait «pu mobiliser le maximum de signatures» et procéder à des rectifications, au cas où certaines signatures seraient invalidées.

En visite à la Rédaction de Sud quotidien hier, vendredi 13 avril, Oumar Sow, coordonnateur de la Convergence des jeunesses républicaines (Cojer) au Gabon applaudit des deux mains l'initiative du chef de l'Etat, Macky Sall. Pour lui, «c'est tout à fait normal de vouloir rationnaliser cette pléthore de partis et de candidats». Ouvert au dialogue pour un consensus sur les modalités du parrainage, le jeune poulain du président Macky Sall au Gabon cite en exemple d'autres démocraties, telles la France et les Usa. Pour lui, s'il y a des soupçons d'élimination d'un candidat, pourquoi ne pas suivre le modèle français avec des primaires et un parrainage par des élus ?

