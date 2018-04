Ile Maurice: Harcèlement - Le Mouvement patriotique en appelle au commissaire de police

Des microplastiques ont été découverts dans de l'eau embouteillée au Canada. Et en mars, ces… Plus »

Le chef de file du MP a aussi commenté l'affaire Alvaro Sobrinho, affirmant que si les dires de Ken Poonoosamy, impliquant un des membres du gouvernement dans ce scandale, sont vrais, l'ICAC a le devoir de prendre cette affaire très au sérieux et de tout mettre au clair. «Nobody is above the law.»

Elle a aussi expliqué qu'il y a une augmentation considérable de consommation de drogue de synthèse à Maurice. «Les conséquences de la drogue synthétique deviennent de plus en plus graves. Nous lançons un appel au gouvernement pour adopter des solutions rapidement.» Elle conseille, par exemple, que davantage de programmes de loisirs soient organisés pour les jeunes ou encore que le gouvernement intervienne directement sur ce marché.

